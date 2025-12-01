Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table Restaurant le 7 de Table Mésanger
Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table Restaurant le 7 de Table Mésanger mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table
Restaurant le 7 de Table 580 Rue de l’Industrie Mésanger Loire-Atlantique
Tarif : 99 – 99 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Passez une soirée inoubliable en Pays d’Ancenis pour marquer ce passage à la nouvelle année !
Le 7 de Table se met sur son 31 !
Toute l’équipe vous propose une soirée karaoké et dansante avec un menu tout inclus jusqu’au café.
Au menu
Mini tartelette au fromage frais et saumon
Nem de reblochon et lardons
Toast avocat & stracciatella de mozzarella
Financier chèvre, figues et noix
Foie gras de canard français, maki de butternut aux oignons et fromage frais, chutney mangue passion & toasts de pain d’épices
Filet de bar grillé, crumble au saté, linguines aux poivrons et basilic, pesto rosso
Suprême de châpon vendéen rôti en croûte de noix de pécan poêlé de pleurotes et cébettes, sauce au sarrasin et morilles
Tomme au fenugrec de la ferme des P’tits Brillet, chèvre de la Blanchetière, Rond’D’orée de brebis de la Bergerie d’Orée
Douceur de Minuit
Café, thé ou infusion et soupe à l’oignon
Sur réservation avant le vendredi 31 décembre. .
Restaurant le 7 de Table 580 Rue de l’Industrie Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 04 14 contact@le7detable.fr
English :
Spend an unforgettable evening in the Pays d’Ancenis to ring in the New Year!
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table Mésanger a été mis à jour le 2025-11-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis