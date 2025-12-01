Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table Restaurant le 7 de Table Mésanger

Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table

Restaurant le 7 de Table 580 Rue de l’Industrie Mésanger Loire-Atlantique

Tarif : 99 – 99 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Passez une soirée inoubliable en Pays d’Ancenis pour marquer ce passage à la nouvelle année !

Le 7 de Table se met sur son 31 !

Toute l’équipe vous propose une soirée karaoké et dansante avec un menu tout inclus jusqu’au café.

Au menu

Mini tartelette au fromage frais et saumon

Nem de reblochon et lardons

Toast avocat & stracciatella de mozzarella

Financier chèvre, figues et noix

Foie gras de canard français, maki de butternut aux oignons et fromage frais, chutney mangue passion & toasts de pain d’épices

Filet de bar grillé, crumble au saté, linguines aux poivrons et basilic, pesto rosso

Suprême de châpon vendéen rôti en croûte de noix de pécan poêlé de pleurotes et cébettes, sauce au sarrasin et morilles

Tomme au fenugrec de la ferme des P’tits Brillet, chèvre de la Blanchetière, Rond’D’orée de brebis de la Bergerie d’Orée

Douceur de Minuit

Café, thé ou infusion et soupe à l’oignon

Sur réservation avant le vendredi 31 décembre. .

Restaurant le 7 de Table 580 Rue de l’Industrie Mésanger 44522 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 14 04 14 contact@le7detable.fr

English :

Spend an unforgettable evening in the Pays d’Ancenis to ring in the New Year!

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre au 7 de Table Mésanger a été mis à jour le 2025-11-26 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis