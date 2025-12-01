Réveillon de la Saint Sylvestre au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux

Réveillon de la Saint Sylvestre au Casino JOA

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux Jura

Tarif : 139 – 139 – EUR

Début : 2025-12-31 19:00:00

2025-12-31

Réveillon 2025 Une nuit sous le signe de la magie !

Rendez-vous le mercredi 31 décembre dès 19h pour une soirée extraordinaire

Show magique et mentalisme avec David Cohen

Danseuses en live pour enflammer la piste

DJ Bousta jusqu’au bout de la nuit

Un menu d’exception avec accords mets & vins vous accompagnera tout au long de ce voyage féérique.

Tarif 139€/personne

Infos & réservations 03 63 28 99 90

(Paiement au casino)

Une soirée envoûtante vous attend… .

Chemin des Crêts Casino Joa Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 63 28 99 90

