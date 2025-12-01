Réveillon de la Saint Sylvestre au Casino JOA Chemin des Crêts Saint-Laurent-en-Grandvaux
Réveillon de la Saint Sylvestre au Casino JOA
Tarif : 139 – 139 – EUR
Début : 2025-12-31 19:00:00
Réveillon 2025 Une nuit sous le signe de la magie !
Rendez-vous le mercredi 31 décembre dès 19h pour une soirée extraordinaire
Show magique et mentalisme avec David Cohen
Danseuses en live pour enflammer la piste
DJ Bousta jusqu’au bout de la nuit
Un menu d’exception avec accords mets & vins vous accompagnera tout au long de ce voyage féérique.
Tarif 139€/personne
Infos & réservations 03 63 28 99 90
(Paiement au casino)
Une soirée envoûtante vous attend… .
