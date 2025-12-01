Réveillon de la Saint Sylvestre au Chatelet Le Châtelet

Le Châtelet Cher

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

On fête le passage à la nouvelle année au Chatelet!

La vague d'évènements organise une soirée pour le réveillon de la Saint Sylvestre, le repas sera assuré par Mme Dupré et l'animation par DJ Philou. Une soirée avec un menu à 69€ pour les adultes et 15€ pour les enfants. Pensez à réserver avant le 20 décembre pour être sur d'avoir une place.

Le Châtelet 18170 Cher Centre-Val de Loire +33 6 09 57 92 11

English :

Celebrating the new year at Le Chatelet!

German :

Neujahrsfeier im Chatelet!

Italiano :

Festeggiamenti di Capodanno a Le Chatelet!

Espanol :

¡Celebración del año nuevo en Le Chatelet!

