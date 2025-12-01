Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez mercredi 31 décembre 2025.

Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif enfant
Tarif enfant

Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31

2025-12-31

Découvrez le menu qui vous est réservé…

Apéritif maison

Entrées
Terrine de foie gras au macvin, caramel d’épices et navette briochée & vin blanc
Grosse raviole aux champignons sauce truffe & vin blanc

Plat
Ballotine de chapon truffée, pommes de terre anna, paysanne de légumes & vin rouge

Fromage
Feuilleté de Morbier

Dessert
Millefeuille aux marrons glacé et poire & coupe de Crémant du Jura.   .

Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26  contact@le-duchet.com

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet

