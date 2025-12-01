Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez
Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet
Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura
Tarif : 68 – 68 – EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet
Découvrez le menu qui vous est réservé…
Apéritif maison
Entrées
Terrine de foie gras au macvin, caramel d’épices et navette briochée & vin blanc
Grosse raviole aux champignons sauce truffe & vin blanc
Plat
Ballotine de chapon truffée, pommes de terre anna, paysanne de légumes & vin rouge
Fromage
Feuilleté de Morbier
Dessert
Millefeuille aux marrons glacé et poire & coupe de Crémant du Jura. .
Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Nanchez a été mis à jour le 2025-12-19 par OFFICE DE TOURISME HAUT-JURA GRANDVAUX