Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet Village vacances Le Duchet Nanchez

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Duchet

Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez Jura

Tarif : 68 – 68 – EUR

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Découvrez le menu qui vous est réservé…

Apéritif maison

Entrées

Terrine de foie gras au macvin, caramel d’épices et navette briochée & vin blanc

Grosse raviole aux champignons sauce truffe & vin blanc

Plat

Ballotine de chapon truffée, pommes de terre anna, paysanne de légumes & vin rouge

Fromage

Feuilleté de Morbier

Dessert

Millefeuille aux marrons glacé et poire & coupe de Crémant du Jura. .

Village vacances Le Duchet Lieu-dit Les Pessettes Nanchez 39150 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 60 41 26 contact@le-duchet.com

