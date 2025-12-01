Réveillon de la Saint Sylvestre au Hangar C Le Hangar C Saint-Sauveur-d’Aunis

Réveillon de la Saint Sylvestre au Hangar C

Le Hangar C 6 rue du mémorial Saint-Sauveur-d’Aunis Charente-Maritime

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

hors boissons

Date : 2025-12-31

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Pour fêter l’arrivée de l’année 2026, Le Hangar C vous invite à découvrir son menu du réveillon, dans une atmosphère festive, amicale et chaleureuse.

+33 5 46 01 66 35 restaurant@hangarc.fr

English :

To celebrate the arrival of 2026, Le Hangar C invites you to discover its New Year?s Eve menu, in a festive, friendly and warm atmosphere.

German :

Um die Ankunft des Jahres 2026 zu feiern, lädt Sie der Hangar C ein, sein Silvestermenü in einer festlichen, freundlichen und herzlichen Atmosphäre zu entdecken.

Italiano :

Per festeggiare l’arrivo del 2026, Le Hangar C vi invita a scoprire il suo menu di Capodanno, in un’atmosfera festosa, accogliente e calorosa.

Espanol :

Para celebrar la llegada de 2026, Le Hangar C le invita a descubrir su menú de Nochevieja, en un ambiente festivo, acogedor y cálido.

