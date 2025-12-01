Réveillon de la Saint Sylvestre au Met’s Le Met’s Surgères
Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères Charente-Maritime
Tarif : 65 – 65 – 65 EUR
Hors boisson
Début : 2025-12-31 19:00:00
Venez célébrer le passage à l’an 2026 au sein d’une ambiance amicale et chaleureuse.
Le Met’s, restaurant-brasserie, a à cœur de proposer à ses visiteurs des produits frais et locaux.
Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 64 71 lemets.surgeres@gmail.com
English :
Come and celebrate the year 2026 in a warm and friendly atmosphere.
Le Met’s, restaurant-brasserie, is committed to offering its visitors fresh, local products.
