Réveillon de la Saint Sylvestre au Met’s Le Met’s Surgères

Réveillon de la Saint Sylvestre au Met’s

Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères Charente-Maritime

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Hors boisson

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer le passage à l’an 2026 au sein d’une ambiance amicale et chaleureuse.

Le Met’s, restaurant-brasserie, a à cœur de proposer à ses visiteurs des produits frais et locaux.

.

Le Met’s 23 place du Général Leclerc Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 67 64 71 lemets.surgeres@gmail.com

English :

Come and celebrate the year 2026 in a warm and friendly atmosphere.

Le Met’s, restaurant-brasserie, is committed to offering its visitors fresh, local products.

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre au Met’s Surgères a été mis à jour le 2025-12-04 par Le Comptoir Local® Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin