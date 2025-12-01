Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe
Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain
Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe Calvados
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Dîner festif
Coupe de champagne et ses amuses-bouches
Cannelloni de saumon fumé au fromage frais, betteraves et herbes fraîches.
Wrap végétal au curry, tomate séchée et roquette.
Chouquette sacue Mornay à la truffe
*
Paté en croûte au foie gras, ris de veau et trompettes de la mort.
Aumonière de St Jacques, fondue de poireaux et champignons.
*
Trou Normand
*
Suprême de poularde farcie au foie gras sauce morilles, accompagné de pommes duchesses et poêlée de légumes
Ou Lotte rôtie sauce homardine, accompagné de conchigkionis farcis (artichauts et tomates)
*
Brie à la truffe accompagné d’un pain brioché toasté et de jeunes pousses de salade
*
Cookie antillais nappé de chocolat chaud (crème passion-fruits exotiques pépites de chocolat) et accompagné d’un sorbet coco
*
Café Thé mignardises .
Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 05 92 contact@restaurant-lepotdetain.fr
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain
Festive dinner
