Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain Restaurant Le Pot d’Etain Manerbe

Réveillon de la Saint-Sylvestre au Pot d’Etain

Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe Calvados

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dîner festif

Coupe de champagne et ses amuses-bouches

Cannelloni de saumon fumé au fromage frais, betteraves et herbes fraîches.

Wrap végétal au curry, tomate séchée et roquette.

Chouquette sacue Mornay à la truffe

*

Paté en croûte au foie gras, ris de veau et trompettes de la mort.

Aumonière de St Jacques, fondue de poireaux et champignons.

*

Trou Normand

*

Suprême de poularde farcie au foie gras sauce morilles, accompagné de pommes duchesses et poêlée de légumes

Ou Lotte rôtie sauce homardine, accompagné de conchigkionis farcis (artichauts et tomates)

*

Brie à la truffe accompagné d’un pain brioché toasté et de jeunes pousses de salade

*

Cookie antillais nappé de chocolat chaud (crème passion-fruits exotiques pépites de chocolat) et accompagné d’un sorbet coco

*

Café Thé mignardises .

Restaurant Le Pot d’Etain 153 route de Dives Manerbe 14340 Calvados Normandie +33 2 31 63 05 92 contact@restaurant-lepotdetain.fr

Festive dinner

