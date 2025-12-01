Réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant bistronomique L’Envol à l’Aéroport Angers Loire Route de Baugé Marcé

Réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant bistronomique L’Envol à l’Aéroport Angers Loire

Route de Baugé Aéroport Angers Loire Marcé Maine-et-Loire

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Saint-Sylvestre à L’ENVOL pour finir l’année en beauté sur l’aéroport Angers Loire, ça vous tente ? Le chef a conçu un menu du 31 décembre 2024 qui coche toutes les cases foie gras, Saint-Jacques, huîtres, crème de cèpes, et bien d’autres délices encore…

Bienvenue au restaurant L’ENVOL à Marcé, restaurant bistronomique et original sur l’aéroport Angers Loire.

Votre commandant de bord Jean-Baptiste SOHN et son équipe sont heureux de vous accueillir à bord pour le réveillon de la Saint Sylvestre dans un décor original des pionniers de l’aviation, le long de la piste de l’aéroport.

L’équipage est là pour s’occuper de vous et vous offrir un vol en Première classe pour la meilleure expérience culinaire possible afin de voyager ensemble en l’an 2026 !

Au menu de ce dîner de réveillon

Amuse-bouches Médaillon de foie gras, pommes déglacées au calvados, velouté de courges aux épices, tartare de bœuf asiatique

Entrée Makis aux trois poissons (saumon, thon, cabillaud), avocat, wasabi et tobiko

Poisson Noix de Saint-Jacques rôties, bisque de crustacés, purée de panais

Viande Suprême de pintade farci, crème de morilles et pommes dauphine

Dessert Bûche croustillante chocolat caramel à la fleur de sel

Et pour finir tout en délicatesse, des boissons chaudes et mignardises.

Venez découvrir une cuisine savoureuse et variée dans un cadre exceptionnel et chaleureux.

L’équipage vous attend avec impatience pour partager ces belle soirée gourmande avec vous.

Pensez à réserver votre table !

Restaurant L’Envol situé à l’Aéroport Angers Loire à Marcé, sur la route entre Seiches-sur-le-Loir et Baugé. .

Route de Baugé Aéroport Angers Loire Marcé 49140 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 24172471938 contact@restaurant-lenvol.fr

English :

How about New Year’s Eve at L’ENVOL to end the year in style at Angers Loire airport? The chef has designed a menu for December 31, 2024 that ticks all the boxes: foie gras, Saint-Jacques scallops, oysters, porcini cream, and many other delights…

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant bistronomique L’Envol à l’Aéroport Angers Loire Marcé a été mis à jour le 2025-12-12 par Office de tourisme Anjou Loir et Sarthe