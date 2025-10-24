Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon Holnon
Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon Holnon mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon
Route départementale Holnon Aisne
Tarif : 150 – 150 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2026-01-01
Date(s) :
2025-12-31
Cette année, on remonte le temps pour fêter la nouvelle année en mode années 80 !
Ressortez vos plus beaux looks fluo et préparez-vous à danser un groupe de musiciens sera présent pour animer la soirée avec les plus grands tubes des années 80 !
Dîner + Soirée Années 80 150 € par personne
Arrivée entre 19h30 et 20h30.
Dîner seul 95 € par personne
Heure d’arrivée prévue entre 19h et 21h.
Réservation indispensable au 03.23.09.34.34
Cette année, on remonte le temps pour fêter la nouvelle année en mode années 80 !
Ressortez vos plus beaux looks fluo et préparez-vous à danser un groupe de musiciens sera présent pour animer la soirée avec les plus grands tubes des années 80 !
Dîner + Soirée Années 80 150 € par personne
Arrivée entre 19h30 et 20h30.
Dîner seul 95 € par personne
Heure d’arrivée prévue entre 19h et 21h.
Réservation indispensable au 03.23.09.34.34 .
Route départementale Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 34 34 info@lepotdetain.fr
English :
This year, we’re going back in time to ring in the New Year in 80s style!
Get out your best fluorescent looks and get ready to dance: a group of musicians will be on hand to liven up the evening with the greatest hits of the 80s!
Dinner + 80s Evening: 150? per person
Arrival between 7:30 and 8:30 pm.
Dinner only: 95 ? per person
Arrival between 7pm and 9pm.
Reservations essential on 03.23.09.34.34
German :
Dieses Jahr drehen wir die Zeit zurück und feiern das neue Jahr im Stil der 80er Jahre!
Holen Sie Ihre schönsten Neon-Looks heraus und bereiten Sie sich auf das Tanzen vor: Eine Band wird den Abend mit den größten Hits der 80er Jahre untermalen!
Abendessen + 80er-Jahre-Abend: 150 ? pro Person
Ankunft zwischen 19:30 und 20:30 Uhr.
Nur Abendessen: 95? pro Person
Voraussichtliche Ankunftszeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr.
Reservierung unbedingt erforderlich unter 03.23.09.34.34
Italiano :
Quest’anno torniamo indietro nel tempo per festeggiare il nuovo anno in stile anni ’80!
Tirate fuori i vostri migliori look fluorescenti e preparatevi a ballare: un gruppo di musicisti sarà a disposizione per animare la serata con alcuni dei più grandi successi degli anni ’80!
Cena + festa anni ’80: 150? a persona
Arrivo tra le 19.30 e le 20.30.
Solo cena: 95? a persona
Arrivo tra le 19.00 e le 21.00.
Prenotazione obbligatoria al numero 03.23.09.34.34
Espanol :
Este año volveremos atrás en el tiempo para recibir el Año Nuevo al estilo de los 80
Saca tus mejores galas fluorescentes y prepárate para bailar: un grupo de músicos amenizará la velada con algunos de los grandes éxitos de los 80
Cena + Fiesta de los 80: 150? por persona
Llegada entre las 19h30 y las 20h30.
Sólo cena: 95? por persona
Llegada entre las 19h y las 21h.
Imprescindible reservar en el 03.23.09.34.34
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon Holnon a été mis à jour le 2025-10-21 par OT du Saint-Quentinois