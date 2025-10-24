Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon Holnon

Réveillon de la Saint-Sylvestre au restaurant Le Pot d’étain à Holnon

Cette année, on remonte le temps pour fêter la nouvelle année en mode années 80 !

Ressortez vos plus beaux looks fluo et préparez-vous à danser un groupe de musiciens sera présent pour animer la soirée avec les plus grands tubes des années 80 !

Dîner + Soirée Années 80 150 € par personne

Arrivée entre 19h30 et 20h30.

Dîner seul 95 € par personne

Heure d’arrivée prévue entre 19h et 21h.

Réservation indispensable au 03.23.09.34.34

Route départementale Holnon 02760 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 09 34 34 info@lepotdetain.fr

English :

This year, we’re going back in time to ring in the New Year in 80s style!

Get out your best fluorescent looks and get ready to dance: a group of musicians will be on hand to liven up the evening with the greatest hits of the 80s!

Dinner + 80s Evening: 150? per person

Arrival between 7:30 and 8:30 pm.

Dinner only: 95 ? per person

Arrival between 7pm and 9pm.

Reservations essential on 03.23.09.34.34

German :

Dieses Jahr drehen wir die Zeit zurück und feiern das neue Jahr im Stil der 80er Jahre!

Holen Sie Ihre schönsten Neon-Looks heraus und bereiten Sie sich auf das Tanzen vor: Eine Band wird den Abend mit den größten Hits der 80er Jahre untermalen!

Abendessen + 80er-Jahre-Abend: 150 ? pro Person

Ankunft zwischen 19:30 und 20:30 Uhr.

Nur Abendessen: 95? pro Person

Voraussichtliche Ankunftszeit zwischen 19:00 und 21:00 Uhr.

Reservierung unbedingt erforderlich unter 03.23.09.34.34

Italiano :

Quest’anno torniamo indietro nel tempo per festeggiare il nuovo anno in stile anni ’80!

Tirate fuori i vostri migliori look fluorescenti e preparatevi a ballare: un gruppo di musicisti sarà a disposizione per animare la serata con alcuni dei più grandi successi degli anni ’80!

Cena + festa anni ’80: 150? a persona

Arrivo tra le 19.30 e le 20.30.

Solo cena: 95? a persona

Arrivo tra le 19.00 e le 21.00.

Prenotazione obbligatoria al numero 03.23.09.34.34

Espanol :

Este año volveremos atrás en el tiempo para recibir el Año Nuevo al estilo de los 80

Saca tus mejores galas fluorescentes y prepárate para bailar: un grupo de músicos amenizará la velada con algunos de los grandes éxitos de los 80

Cena + Fiesta de los 80: 150? por persona

Llegada entre las 19h30 y las 20h30.

Sólo cena: 95? por persona

Llegada entre las 19h y las 21h.

Imprescindible reservar en el 03.23.09.34.34

