Réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant l’Osmose Restaurant l’Osmose Eyrans

Réveillon de la Saint Sylvestre au restaurant l’Osmose

Restaurant l’Osmose 72 route de Bel Air Eyrans Gironde

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

2025-12-31

Le restaurant l’Osmose vous propose venir faire le Réveillon du 1er de l’an !

Venez faire la fête avec nous et célébrer le passage à 2026!!! .

