Réveillon de la Saint-Sylvestre au Rouge Café Puy-l’Évêque
20 Grand Rue Puy-l’Évêque Lot
Début : 2025-12-31 18:00:00
fin : 2025-12-31 23:59:00
2025-12-31
Le café se transformera pour l’occasion en dancefloor avec paillettes, boules à facettes, lumières et tout ce qu’il faut pour passer un super réveillon tous ensemble ! Avec comme d’habitude, de la petite restauration en mode tapas de fête préparés par Sandra jusqu’à épuisement des stocks !
20 Grand Rue Puy-l’Évêque 46700 Lot Occitanie rougecigale@gmail.com
English :
The café will be transformed into a dancefloor with glitter, disco balls, lights and everything else you need for a great New Year’s Eve party! And, as usual, we’ll be serving festive tapas prepared by Sandra while supplies last!
