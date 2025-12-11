Réveillon de la Saint Sylvestre au Vallaria Vallière

Réveillon de la Saint Sylvestre au Vallaria

Rue de la Mairie Vallière Creuse

Tarif : 60 – 60 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Le Vallaria vous propose un menu spécial pour la Saint-Sylvestre !

Venez célébrer la fin d’année autour d’un dîner raffiné, pensé pour l’occasion.

Un moment gourmand, festif et chaleureux vous attend pour passer au nouvel an en beauté.

Menu disponible uniquement sur réservation

Les places sont limitées pensez à réserver dès maintenant ! .

Rue de la Mairie Vallière 23120 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 03 61

