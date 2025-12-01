Réveillon de la Saint-Sylvestre aux Jardins de l’Anjou La Pommeraye Mauges-sur-Loire

Réveillon de la Saint-Sylvestre aux Jardins de l’Anjou

La Pommeraye Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 105 – 105 – 119 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la fin d’année aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye à Mauges-sur-Loire entre Angers et Nantes.

Envie de profiter d’un réveillon les pieds sous la table ou sur la piste de danse ? Réservez votre soirée exceptionnelle aux Jardins de l’Anjou à la Pommeraye à 30min d’Angers.

Le diner sera suivi d’une soirée dansante avec l’orchestre Sphère pour célébrer la nouvelle année !

Le chef Frédéric Pochet et sa brigade raviront vos papilles avec un menu d’exception.

Un verre de vin inclus pour chaque plat, hors vin de dessert.

Prolongez l’expérience…

Après cette soirée mémorable, optez pour un séjour dans l’une des chambres ou cottages et profitez de tout le confort de ce domaine 3*** .

La Pommeraye Chemin de Vaujou Mauges-sur-Loire 49620 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 35 11 00 reservation@jardinsdelanjou.fr

English :

Come and celebrate the end of the year at the Jardins de l’Anjou at La Pommeraye in Mauges-sur-Loire between Angers and Nantes.

German :

Feiern Sie das Jahresende in den Jardins de l’Anjou in La Pommeraye in Mauges-sur-Loire zwischen Angers und Nantes.

Italiano :

Venite a festeggiare la fine dell’anno ai Jardins de l’Anjou a La Pommeraye, a Mauges-sur-Loire, tra Angers e Nantes.

Espanol :

Venga a celebrar el fin de año en los Jardines de l’Anjou, en La Pommeraye, en Mauges-sur-Loire, entre Angers y Nantes.

