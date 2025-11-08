RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC GYM PROD Béziers
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC GYM PROD Béziers mercredi 31 décembre 2025.
RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC GYM PROD
Rue de Monte Cassino Béziers Hérault
Tarif : 120 – 120 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Célébrez le Nouvel An en beauté dîner gourmand, spectacle Puzzle , Priscillia Le Foll au chant et danse jusqu’au bout de la nuit !
Une soirée inoubliable vous attend pour accueillir la nouvelle année avec Gym Prod!
Au programme
– Un dîner raffiné signé par le traiteur Les Savouries
– La voix envoûtante de Priscillia Le Foll
– Le spectacle époustouflant de la Compagnie Gym Prod Puzzle
Et pour finir, une soirée dansante pour accueillir 2026 en beauté !
Venez vivre une soirée exceptionnelle, pleine de magie et de surprises ! .
Rue de Monte Cassino Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 87 86 01 46
English :
Celebrate the New Year in style: gourmet dinner, Puzzle show, Priscillia Le Foll singing and dancing the night away!
German :
Feiern Sie das neue Jahr mit Stil: Gourmet-Dinner, Puzzle -Show, Priscillia Le Foll mit Gesang und Tanz bis in die Nacht!
Italiano :
Festeggiate il nuovo anno in grande stile con una cena gourmet, uno spettacolo Puzzle e Priscillia Le Foll che canta e balla tutta la notte!
Espanol :
Celebre el Año Nuevo por todo lo alto con una cena gourmet, un espectáculo de Puzzle y Priscillia Le Foll cantando y bailando toda la noche
L’événement RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC GYM PROD Béziers a été mis à jour le 2025-11-07 par 34 OT BEZIERS MEDITERRANEE