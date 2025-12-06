RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC LE FOYER Lunel

RÉVEILLON DE LA SAINT-SYLVESTRE AVEC LE FOYER

Avenue des Abrivados Lunel Hérault

Tarif : 85 – 85 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Date(s) 31 décembre 2025 20h30

Emplacement Espace Georges Brassens

Tél 04 67 87 83 99

Tarif 85 € par personne

Ouvert à tous les retraités Réservations auprès du Foyer des retraités de Lunel

Le 31 décembre prochain, à partir de 20h30, à l’Espace Georges Brassens, les convives passeront une soirée pleine de chaleur, de convivialité et de musique aussi ! Sans oublier un repas de fête ! Après un cocktail de bienvenu accompagné d’amuse-bouche, les convives dégusteront en entrée un millefeuille de foie gras maison avec pain d’épice et gelée de groseille. Suivra un lobster roll, c’est-à-dire un pain brioché farci de chair de homard et crabe avec une crème safranée et des petits légumes. Pour le plat, les convives dégusteront un confit de veau crémeux aux des cèpes accompagné d’un risotto aux morilles. Et pour terminer en beauté une assiette de fromage suivie de la bûche royal chocolat accompagnée de sa coupe. Le repas comprend également le café et les vins du Domaine Saint-Bénézet (vins rouges et blancs à volonté). Un joli menu pour égayer les papilles !

Et pour mettre l’ambiance jusqu’au 12 coups de minuit, les derniers de 2025, c’est le groupe Oxygène qui animera la soirée avec un programme musical très varié, un spectacle coloré, une ambiance de folie ! Les convives pourront alors enflammer la piste de danse jusqu’au bout de la nuit et débuter la nouvelle année 2026 plein de joie et de bonne humeur ! .

Avenue des Abrivados Lunel 34400 Hérault Occitanie +33 4 67 87 83 99

English :

Date(s) December 31, 2025 ? 8:30 pm

Location: Espace Georges Brassens

Tel 04 67 87 83 99

Price: 85? per person

Open to all retired people ? Reservations at Foyer des retraités de Lunel

