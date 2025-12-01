Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Karine Fontaine Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre
Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l'orchestre Karine Fontaine
Espace Paul Guimard, Boulevard Jules Ferry, Vallons-de-l'Erdre
mercredi 31 décembre 2025
Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique
Tarif : 100 – 100 – EUR
Début : 2025-12-31 19:30:00
2025-12-31
Passez une soirée inoubliable en Pays d’Ancenis pour marquer ce passage à la nouvelle année !
Fêtez la nouvelle année 2026 au Grand réveillon musette avec l’orcheste Karine Fontaine à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).
Vous pouvez dès à présent réserver vos places en ligne. .
English :
Spend an unforgettable evening in the Pays d’Ancenis to ring in the New Year!
