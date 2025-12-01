Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Karine Fontaine Espace Paul Guimard Vallons-de-l’Erdre

Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Karine Fontaine

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre Loire-Atlantique

Tarif : 100 – 100 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Passez une soirée inoubliable en Pays d’Ancenis pour marquer ce passage à la nouvelle année !

Fêtez la nouvelle année 2026 au Grand réveillon musette avec l’orcheste Karine Fontaine à Vallons-de-l’Erdre (Saint-Mars-la-Jaille).

Vous pouvez dès à présent réserver vos places en ligne. .

Espace Paul Guimard Boulevard Jules Ferry Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 76 61 40 14

English :

Spend an unforgettable evening in the Pays d’Ancenis to ring in the New Year!

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre avec l’orchestre Karine Fontaine Vallons-de-l’Erdre a été mis à jour le 2025-12-11 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis