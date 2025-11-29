Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle polyvalente Azerables Creuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans la bonne humeur. Le Comité des Fêtes d’Azérables vous propose une soirée réveillon animée par Gégé Musette, autour d’un bon menu concocté par le traiteur Xavier Lardeau

Kir pétillant et ses amuses bouches

Assiette terre et mer: Foie gras, saumon fumé avec chutney de figues

Cassolette de ris de veau et ses petits légumes

Pause fraicheur

Médailon de veau sauce truffée accompagné d’un gratin dauphinois et ses petits légumes

Fromages sur lit de verdure

Surprise glacée

Une coupe de champagne offerte

Café et ses mignardises

Soupe à l’oignon

! Réservation avant le 24 décembre .

Salle polyvalente Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 54 57

English : Réveillon de la Saint Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Azerables a été mis à jour le 2025-11-25 par Creuse Tourisme