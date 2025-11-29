Réveillon de la Saint Sylvestre Azerables
Réveillon de la Saint Sylvestre Azerables mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre
Salle polyvalente Azerables Creuse
Venez célébrer l’arrivée de la nouvelle année dans la bonne humeur. Le Comité des Fêtes d’Azérables vous propose une soirée réveillon animée par Gégé Musette, autour d’un bon menu concocté par le traiteur Xavier Lardeau
Kir pétillant et ses amuses bouches
Assiette terre et mer: Foie gras, saumon fumé avec chutney de figues
Cassolette de ris de veau et ses petits légumes
Pause fraicheur
Médailon de veau sauce truffée accompagné d’un gratin dauphinois et ses petits légumes
Fromages sur lit de verdure
Surprise glacée
Une coupe de champagne offerte
Café et ses mignardises
Soupe à l’oignon
! Réservation avant le 24 décembre .
Salle polyvalente Azerables 23160 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 63 54 57
