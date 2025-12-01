Réveillon de la saint Sylvestre Salle des familles Bas-en-Basset

Réveillon de la saint Sylvestre

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année avec le Bar restaurant Le Rencard et soirée animé par Karis K Prod

Back to 90-2000

places limitées

réservation obligatoire

.

English :

Celebrate the New Year with Le Rencard bar-restaurant and Karis K Prod party

Back to 90-2000

limited seating -

reservation essential

German :

Feiern Sie das neue Jahr mit dem Bar-Restaurant Le Rencard und einem von Karis K Prod moderierten Abend

Zurück zu 90-2000

begrenzte Plätze -

reservierung erforderlich

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno con il bar e ristorante Le Rencard e una serata di intrattenimento a cura di Karis K Prod

Torna a 90-2000

posti limitati

prenotazione obbligatoria

Espanol :

Ven a celebrar el año nuevo con el bar y restaurante Le Rencard y una velada amenizada por Karis K Prod

Volver a 90-2000

plazas limitadas

reserva obligatoria

