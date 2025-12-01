Réveillon de la saint Sylvestre Salle des familles Bas-en-Basset

Réveillon de la saint Sylvestre Salle des familles Bas-en-Basset mercredi 31 décembre 2025.

Réveillon de la saint Sylvestre

Salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31

Date(s) :
2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année avec le Bar restaurant Le Rencard et soirée animé par Karis K Prod
Back to 90-2000
places limitées
réservation obligatoire
Salle des familles Route d’Aurec Bas-en-Basset 43210 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 95 44 

English :

Celebrate the New Year with Le Rencard bar-restaurant and Karis K Prod party
Back to 90-2000
limited seating -
reservation essential

German :

Feiern Sie das neue Jahr mit dem Bar-Restaurant Le Rencard und einem von Karis K Prod moderierten Abend
Zurück zu 90-2000
begrenzte Plätze -
reservierung erforderlich

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno con il bar e ristorante Le Rencard e una serata di intrattenimento a cura di Karis K Prod
Torna a 90-2000
posti limitati
prenotazione obbligatoria

Espanol :

Ven a celebrar el año nuevo con el bar y restaurante Le Rencard y una velada amenizada por Karis K Prod
Volver a 90-2000
plazas limitadas
reserva obligatoria

L’événement Réveillon de la saint Sylvestre Bas-en-Basset a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron