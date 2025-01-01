Réveillon de la Saint Sylvestre Beauvais-sur-Matha
Réveillon de la Saint Sylvestre Beauvais-sur-Matha mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre
Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-01-01 04:00:00
Date(s) :
2025-12-31
Venez célébrer le Réveillon de la Saint-Sylvestre à Beauvais-sur-Matha !
Le Comité des fêtes vous invite à vivre une soirée d’exception dans une ambiance chaleureuse.
Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 04 99
English :
German :
Feiern Sie den Silvesterabend in Beauvais-sur-Matha!
Das Festkomitee lädt Sie ein, einen außergewöhnlichen Abend in einer herzlichen Atmosphäre zu erleben.
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno a Beauvais-sur-Matha!
Il Comité des fêtes vi invita a trascorrere una serata eccezionale in un’atmosfera calda e accogliente.
Espanol :
¡Venga a celebrar la Nochevieja en Beauvais-sur-Matha!
El Comité des fêtes le invita a disfrutar de una velada excepcional en un ambiente cálido y acogedor.
