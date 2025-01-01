Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha Charente-Maritime

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-01-01 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Venez célébrer le Réveillon de la Saint-Sylvestre à Beauvais-sur-Matha !

Le Comité des fêtes vous invite à vivre une soirée d’exception dans une ambiance chaleureuse.

.

Salle Pierre Favreau Beauvais-sur-Matha 17490 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 98 04 99

English :

German :

Feiern Sie den Silvesterabend in Beauvais-sur-Matha!

Das Festkomitee lädt Sie ein, einen außergewöhnlichen Abend in einer herzlichen Atmosphäre zu erleben.

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno a Beauvais-sur-Matha!

Il Comité des fêtes vi invita a trascorrere una serata eccezionale in un’atmosfera calda e accogliente.

Espanol :

¡Venga a celebrar la Nochevieja en Beauvais-sur-Matha!

El Comité des fêtes le invita a disfrutar de una velada excepcional en un ambiente cálido y acogedor.

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Beauvais-sur-Matha a été mis à jour le 2025-11-20 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme