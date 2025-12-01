Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des Fêtes 3 rue des Écoles Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Brie Animation La Rose des vents, à la Salle des Fêtes.

Dîner et soirée animée par Michel Beaulieu.

Salle des Fêtes 3 rue des Écoles Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 30 86

English :

New Year’s Eve party organized by Brie Animation La Rose des vents, at the Salle des Fêtes.

Dinner and entertainment by Michel Beaulieu.

German :

Silvesterabend, organisiert von Brie Animation La Rose des vents, in der Salle des Fêtes.

Abendessen und Abendunterhaltung durch Michel Beaulieu.

Italiano :

Festa di Capodanno organizzata da Brie Animation La Rose des vents, presso la Salle des Fêtes.

Cena e intrattenimento a cura di Michel Beaulieu.

Espanol :

Fiesta de Nochevieja organizada por Brie Animation La Rose des vents, en la Salle des Fêtes.

Cena y animación a cargo de Michel Beaulieu.

