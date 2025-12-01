Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne
Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des Fêtes Brie-sous-Mortagne mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle des Fêtes 3 rue des Écoles Brie-sous-Mortagne Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Réveillon de la Saint Sylvestre organisé par Brie Animation La Rose des vents, à la Salle des Fêtes.
Dîner et soirée animée par Michel Beaulieu.
.
Salle des Fêtes 3 rue des Écoles Brie-sous-Mortagne 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 28 30 86
English :
New Year’s Eve party organized by Brie Animation La Rose des vents, at the Salle des Fêtes.
Dinner and entertainment by Michel Beaulieu.
German :
Silvesterabend, organisiert von Brie Animation La Rose des vents, in der Salle des Fêtes.
Abendessen und Abendunterhaltung durch Michel Beaulieu.
Italiano :
Festa di Capodanno organizzata da Brie Animation La Rose des vents, presso la Salle des Fêtes.
Cena e intrattenimento a cura di Michel Beaulieu.
Espanol :
Fiesta de Nochevieja organizada por Brie Animation La Rose des vents, en la Salle des Fêtes.
Cena y animación a cargo de Michel Beaulieu.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Brie-sous-Mortagne a été mis à jour le 2025-04-18 par Royan Atlantique