Réveillon de la Saint-Sylvestre

Château-Renard Loiret

Tarif : 85 – 85 – EUR

85

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Vivez une soirée festive, entre repas savoureux et soirée dansante années 80 !

Organisation et animation assurées par Nuit de Folie by Steffy. Ambiance de folie garantie avec de nombreux cadeaux dont 1 voyage à gagner !

Inscriptions avant le 26 décembre. 85 .

Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 07 00 35

English :

Enjoy a festive evening of tasty food and 80s dancing!

German :

Erleben Sie einen festlichen Abend zwischen leckerem Essen und einer 80er-Jahre-Tanzparty!

Italiano :

Godetevi una serata di festa con cibo gustoso e balli anni ’80!

Espanol :

Disfrute de una velada festiva con sabrosa comida y bailes de los 80

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Château-Renard a été mis à jour le 2025-11-22 par OT 3CBO