Réveillon de la Saint-Sylvestre Château-Renard mercredi 31 décembre 2025.
Château-Renard Loiret
Tarif : 85 – 85 – EUR
85
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Vivez une soirée festive, entre repas savoureux et soirée dansante années 80 !
Organisation et animation assurées par Nuit de Folie by Steffy. Ambiance de folie garantie avec de nombreux cadeaux dont 1 voyage à gagner !
Inscriptions avant le 26 décembre. 85 .
Château-Renard 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 7 45 07 00 35
English :
Enjoy a festive evening of tasty food and 80s dancing!
German :
Erleben Sie einen festlichen Abend zwischen leckerem Essen und einer 80er-Jahre-Tanzparty!
Italiano :
Godetevi una serata di festa con cibo gustoso e balli anni ’80!
Espanol :
Disfrute de una velada festiva con sabrosa comida y bailes de los 80
