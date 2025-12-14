Réveillon de la Saint-Sylvestre Chèvre et menthe Restaurant Chèvre et Menthe Reims
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
Début : 2025-12-31
Tout public
Célébrez le passage à la nouvelle année avec le Menu du Nouvel An 2025 du Restaurant Chèvre et Menthe, une parenthèse gourmande pensée pour sublimer votre soirée du 31 décembre.
Pour 72 € par personne (hors boissons), profitez d’un repas raffiné qui met à l’honneur des produits nobles et des saveurs festives.
Entrée
Fois gras maison accompagné de son confit de figues gourmand
ou
Saumon Gravlax servi avec toasts grillées, beurre fondant et sa touche citron
Plat
Suprême de chapon aux girolles accompagné d’un gratin dauphinois maison
ou
Brochette de Saint-Jacques accompagnée de tagliatelles fraîches
Dessert
Bûche de la cheffe
Café ou thé
Bonne année ! .
Restaurant Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est chevreetmenthe@outlook.fr
