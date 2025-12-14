Réveillon de la Saint-Sylvestre Chèvre et menthe Restaurant Chèvre et Menthe Reims

Réveillon de la Saint-Sylvestre Chèvre et menthe

Célébrez le passage à la nouvelle année avec le Menu du Nouvel An 2025 du Restaurant Chèvre et Menthe, une parenthèse gourmande pensée pour sublimer votre soirée du 31 décembre.

Pour 72 € par personne (hors boissons), profitez d’un repas raffiné qui met à l’honneur des produits nobles et des saveurs festives.

Entrée

Fois gras maison accompagné de son confit de figues gourmand

ou

Saumon Gravlax servi avec toasts grillées, beurre fondant et sa touche citron

Plat

Suprême de chapon aux girolles accompagné d’un gratin dauphinois maison

ou

Brochette de Saint-Jacques accompagnée de tagliatelles fraîches

Dessert

Bûche de la cheffe

Café ou thé

Bonne année ! .

Restaurant Chèvre et Menthe 63 Rue du Barbâtre Reims 51100 Marne Grand Est chevreetmenthe@outlook.fr

