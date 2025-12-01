Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne Shopping Promenade Arles
Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne Shopping Promenade Arles mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne
Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Shopping Promenade 22 avenue de la libération Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 89 – 89 – 89 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Le Bistrot Chez Étienne se met sur son 31 !
Tous les ans, une nouvelle année ! Et pour lancer de nouveaux vœux et s’embrasser, quoi de mieux que de le faire Chez Étienne ?
Et si vous commenciez la nouvelle année de la plus belle des façons ?
Le Bistrot Chez Étienne vous invite à vivre une soirée inoubliable, placée sous le signe de la fête, de partage et de la musique Pour célébrer comme il se doit le passage à 2026, nous avons imaginé un menu, spécialement conçu pour cette soirée unique
Menu du Réveillon
Joyeuse mise en route d’amuses-bouches
Entrée
Foie gras maison accompagné de son pain toasté aux 7 céréales et son chutney de figues
Poisson
Poêlée de Saint-Jacques au champagne, sur sa fondue de poireaux
Trou Normand
Viande
Chateaubriand VBF façon Rossini, servi avec son jus de viande, un écrasé de pommes de terre à la truffe et des champignons en fête
Dessert
Bûche gourmande de la Saint-Sylvestre de la maison Meinado
Une coupe de champagne vous sera offerte à minuit, pour trinquer ensemble à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et festive
Animation musicale assurée par DJ Cédric Buche pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit
Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, cette soirée promet des souvenirs inoubliables, entre plaisir des papilles et énergie sur la piste de danse
Places limitées réservation obligatoire .
Shopping Promenade 22 avenue de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 30 26 sarlpaulet@outlook.com
English :
Bistrot Chez Étienne gets all dressed up!
Every year, a new year! And what better way to kiss and make new friends than at Chez Étienne?
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne Arles a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme d’Arles