Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne Shopping Promenade Arles

Réveillon de la Saint Sylvestre chez Etienne

Mercredi 31 décembre 2025 à partir de 20h. Shopping Promenade 22 avenue de la libération Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 89 – 89 – 89 EUR

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Le Bistrot Chez Étienne se met sur son 31 !

Tous les ans, une nouvelle année ! Et pour lancer de nouveaux vœux et s’embrasser, quoi de mieux que de le faire Chez Étienne ?

Et si vous commenciez la nouvelle année de la plus belle des façons ?

Le Bistrot Chez Étienne vous invite à vivre une soirée inoubliable, placée sous le signe de la fête, de partage et de la musique Pour célébrer comme il se doit le passage à 2026, nous avons imaginé un menu, spécialement conçu pour cette soirée unique



Menu du Réveillon

Joyeuse mise en route d’amuses-bouches



Entrée

Foie gras maison accompagné de son pain toasté aux 7 céréales et son chutney de figues



Poisson

Poêlée de Saint-Jacques au champagne, sur sa fondue de poireaux

Trou Normand



Viande

Chateaubriand VBF façon Rossini, servi avec son jus de viande, un écrasé de pommes de terre à la truffe et des champignons en fête



Dessert

Bûche gourmande de la Saint-Sylvestre de la maison Meinado

Une coupe de champagne vous sera offerte à minuit, pour trinquer ensemble à la nouvelle année dans une ambiance chaleureuse et festive

Animation musicale assurée par DJ Cédric Buche pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit

Que vous veniez en couple, entre amis ou en famille, cette soirée promet des souvenirs inoubliables, entre plaisir des papilles et énergie sur la piste de danse



Places limitées réservation obligatoire .

Shopping Promenade 22 avenue de la libération Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 93 30 26 sarlpaulet@outlook.com

English :

Bistrot Chez Étienne gets all dressed up!

Every year, a new year! And what better way to kiss and make new friends than at Chez Étienne?

