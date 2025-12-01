Réveillon de la Saint-Sylvestre CONCHEZ-DE-BEARN Conchez-de-Béarn

Réveillon de la Saint-Sylvestre

CONCHEZ-DE-BEARN 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Soirée réveillon au Moulin de Sabathier.

Au programme des festivités

19h, visite du moulin.

20h, apéritif avec Pacherenc et mises en bouche.

Menu du repas cassolette de poissons, pintade chaponnée, sauce aux cèpes, gratin dauphinois, tomates provençale, salade, fromage de brebis, bûche. Café, vin, 1 coupe de champagne. Animation musicale.

Places limités, sur réservation.

CONCHEZ-DE-BEARN 785 Chemin du Moulin Conchez-de-Béarn 64330 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 02 67 25 32 lemoulindesabathier@gmail.com

English :

New Year’s Eve party at Moulin de Sabathier.

On the program:

7pm, tour of the mill.

8pm, aperitif with Pacherenc and appetizers.

Dinner menu: fish cassolette, guinea fowl with porcini mushroom sauce, gratin dauphinois, tomatoes provençale, salad, ewe’s milk cheese, log. Coffee, wine, 1 glass of champagne. Musical entertainment.

Limited seating, by reservation.

