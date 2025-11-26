Réveillon de la Saint Sylvestre Corgnac sur l’Isle Corgnac-sur-l’Isle

Réveillon de la Saint Sylvestre Corgnac sur l’Isle

Un pétillant offert avec ses amuses bouches Médaillon de foie gras Terrine de la mer PAUSE GIVRÉE/ Tournedos de canard avec son accompagnement Fromage avec son nid de salade/ Bûche glacée Café Soupe à l’oignon AMBIANCE DJ

Tarif: Adulte:70€ Enfant 50€

Ouverture des portes 19h Début du repas 20h Réservation avant le 20 décembre La totalité de la somme sera demandée à la réservation .

Corgnac-sur-l’Isle 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 96 18 21

