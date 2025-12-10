Réveillon de la Saint-Sylvestre Côté Arènes Coté arènes Arles
Mercredi 31 décembre 2025. Coté arènes 28 Rond point des Arènes Arles Bouches-du-Rhône
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
Venez fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre au Côté Arènes !
Pour ce réveillon, Côté Arènes voit les choses en grand !
Laissez-vous tenter par une soirée d’exception avec, au programme
– Un repas festif
– Une ambiance conviviale
– Une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit
Venez célébrer la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur ! .
Coté arènes 28 Rond point des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 73 67 84 16
English :
Come and celebrate New Year’s Eve at Côté Arènes!
