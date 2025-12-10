Réveillon de la Saint-Sylvestre Côté Arènes Coté arènes Arles

Réveillon de la Saint-Sylvestre Côté Arènes

Mercredi 31 décembre 2025. Coté arènes 28 Rond point des Arènes Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 72 – 72 – 72 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter le réveillon de la Saint-Sylvestre au Côté Arènes !

Pour ce réveillon, Côté Arènes voit les choses en grand !

Laissez-vous tenter par une soirée d’exception avec, au programme

– Un repas festif

– Une ambiance conviviale

– Une soirée dansante jusqu’au bout de la nuit

Venez célébrer la nouvelle année dans la joie et la bonne humeur ! .

Coté arènes 28 Rond point des Arènes Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 73 67 84 16

English :

Come and celebrate New Year’s Eve at Côté Arènes!

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Côté Arènes Arles a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme d’Arles