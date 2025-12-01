Réveillon de la Saint-Sylvestre de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère

Réveillon de la Saint-Sylvestre de Asnières-sur-Nouère

Salle socio-culturelle Asnières-sur-Nouère Charente

Tarif : 90 – 90 – 90 EUR

Date :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année dans une ambiance festive et conviviale ! Un menu d’exception, animation assurée par DJ Discomobile.

Salle socio-culturelle Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 85 11 comitedesfetes.asnieres@gmail.com

English :

Come and celebrate the New Year in a festive and convivial atmosphere! An exceptional menu, entertained by DJ Discomobile.

German :

Feiern Sie das neue Jahr in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Ein außergewöhnliches Menü, Unterhaltung durch DJ Discomobile.

Italiano :

Venite a festeggiare il nuovo anno in un’atmosfera festosa e accogliente! Un menu eccezionale, con l’intrattenimento del DJ Discomobile.

Espanol :

Venga a celebrar el Año Nuevo en un ambiente festivo y acogedor Un menú excepcional, amenizado por DJ Discomobile.

