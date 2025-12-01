Réveillon de la Saint-Sylvestre de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère
Réveillon de la Saint-Sylvestre de Asnières-sur-Nouère
Salle socio-culturelle Asnières-sur-Nouère Charente
Tarif : 90 – 90 – 90 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Venez fêter la nouvelle année dans une ambiance festive et conviviale ! Un menu d’exception, animation assurée par DJ Discomobile.
Salle socio-culturelle Asnières-sur-Nouère 16290 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 04 85 11 comitedesfetes.asnieres@gmail.com
English :
Come and celebrate the New Year in a festive and convivial atmosphere! An exceptional menu, entertained by DJ Discomobile.
German :
Feiern Sie das neue Jahr in einer festlichen und geselligen Atmosphäre! Ein außergewöhnliches Menü, Unterhaltung durch DJ Discomobile.
Italiano :
Venite a festeggiare il nuovo anno in un’atmosfera festosa e accogliente! Un menu eccezionale, con l’intrattenimento del DJ Discomobile.
Espanol :
Venga a celebrar el Año Nuevo en un ambiente festivo y acogedor Un menú excepcional, amenizado por DJ Discomobile.
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre de Asnières-sur-Nouère Asnières-sur-Nouère a été mis à jour le 2025-11-20 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême