Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux Espace Matisse Soyaux

Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente
Tarif : 50 – 50 – 50 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Cette année, notre club ASJ Soyaux Charente a le plaisir d’organiser un repas dansant pour célébrer ensemble le réveillon du 31 décembre 2025 !
Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux 16800 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 92 50 35 asjsoyaux16@gmail.com
English :
This year, our club ASJ Soyaux Charente is pleased to organize a dinner-dance to celebrate New Year’s Eve on December 31, 2025!
German :
In diesem Jahr freut sich unser Verein ASJ Soyaux Charente, ein Tanzessen zu organisieren, um gemeinsam den Silvesterabend am 31. Dezember 2025 zu feiern!
Italiano :
Quest’anno, il nostro club ASJ Soyaux Charente è lieto di organizzare una cena e un ballo per festeggiare il Capodanno il 31 dicembre 2025!
Espanol :
Este año, nuestro club ASJ Soyaux Charente está encantado de organizar una cena y un baile para celebrar la Nochevieja, el 31 de diciembre de 2025
