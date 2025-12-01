Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux Espace Matisse Soyaux

Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux

Espace Matisse 196 avenue du Général de Gaulle Soyaux Charente

Tarif : 50 – 50 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Cette année, notre club ASJ Soyaux Charente a le plaisir d’organiser un repas dansant pour célébrer ensemble le réveillon du 31 décembre 2025 !

+33 5 45 92 50 35 asjsoyaux16@gmail.com

English :

This year, our club ASJ Soyaux Charente is pleased to organize a dinner-dance to celebrate New Year’s Eve on December 31, 2025!

German :

In diesem Jahr freut sich unser Verein ASJ Soyaux Charente, ein Tanzessen zu organisieren, um gemeinsam den Silvesterabend am 31. Dezember 2025 zu feiern!

Italiano :

Quest’anno, il nostro club ASJ Soyaux Charente è lieto di organizzare una cena e un ballo per festeggiare il Capodanno il 31 dicembre 2025!

Espanol :

Este año, nuestro club ASJ Soyaux Charente está encantado de organizar una cena y un baile para celebrar la Nochevieja, el 31 de diciembre de 2025

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre de Soyaux Soyaux a été mis à jour le 2025-11-13 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême