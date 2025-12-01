Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids La Baule-Escoublac

Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids

5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 23:45:00

2025-12-31

Une fête du réveillon originale pour les enfants !

Une soirée chic et amusante pour fêter le Nouvel An comme il se doit.

Diner, boissons, jeux et disco party

De 4 à 12 ans.

5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44504 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 46 46 hermitageresa@groupebarriere.com

