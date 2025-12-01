Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids La Baule-Escoublac
Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids La Baule-Escoublac mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids
5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 19:00:00
fin : 2025-12-31 23:45:00
Date(s) :
2025-12-31
Une fête du réveillon originale pour les enfants !
Une soirée chic et amusante pour fêter le Nouvel An comme il se doit.
Diner, boissons, jeux et disco party
De 4 à 12 ans.
Et pour connaître toutes les animations de Noël sur la Destination La Baule Presqu’île de Guérande, cliquez ci-dessous !
Les animations de Noël 2025 .
5 esplanade Lucien Barrière La Baule-Escoublac 44504 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 11 46 46 hermitageresa@groupebarriere.com
English :
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre des Kids La Baule-Escoublac a été mis à jour le 2025-12-02 par ADT44