réveillon de la Saint Sylvestre, Escource

réveillon de la Saint Sylvestre

Plaisir des mets Escource Landes

Tarif : 95 – 95 – 95 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Cette année, le Réveillon de la Saint-Sylvestre, c’est au restaurant Le Plaisir des Mets à Escource.

Menu dégustation festif

Autour du foie gras, du homard, du veau et quelques autres belles surprises imaginées par le chef…

Mercredi 31 décembre au soir

Sur réservation uniquement… .

Plaisir des mets Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 05 31 leplaisirdesmets.escource@hotmail.com

