réveillon de la Saint Sylvestre, Escource
réveillon de la Saint Sylvestre, Escource mercredi 31 décembre 2025.
réveillon de la Saint Sylvestre
Plaisir des mets Escource Landes
Tarif : 95 – 95 – 95 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
Cette année, le Réveillon de la Saint-Sylvestre, c’est au restaurant Le Plaisir des Mets à Escource.
Menu dégustation festif
Autour du foie gras, du homard, du veau et quelques autres belles surprises imaginées par le chef…
Menu dégustation festif
Autour du foie gras, du homard, du veau et quelques autres belles surprises imaginées par le chef…
Mercredi 31 décembre au soir
Sur réservation uniquement… .
Plaisir des mets Escource 40210 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 82 05 31 leplaisirdesmets.escource@hotmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : réveillon de la Saint Sylvestre
L’événement réveillon de la Saint Sylvestre Escource a été mis à jour le 2025-12-24 par OT Cœur Haute Lande