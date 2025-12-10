Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle Beziat Eysus

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle Beziat Chemin du Béziat Eysus Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 75 – 75 – 75 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2026-01-01

Date(s) :

2025-12-31

Repas de réveillon de la Saint-Sylvestre proposé par le traiteur Michel Chabanne et animé par Scoty.

Au menu apéro de bienvenue, salade landaise et son toast de foie gras, pavé de saumon sauce oseille, tournedos de boeuf sauce aux poivres et pommes persillées, fromage de brebis, charlotte poire-chocolat, café et vins. .

Salle Beziat Chemin du Béziat Eysus 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 13 07 49

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Eysus a été mis à jour le 2025-12-08 par Office de Tourisme du Haut-Béarn