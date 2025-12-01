Réveillon de la Saint-Sylvestre Casino JOA Giffaumont-Champaubert

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Casino JOA 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : 140 – 140 – 140 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Dès 20h, Célébrez la Saint-Sylvestre au Casino JOA du Lac du Der avec un dîner spectacle d’exception ! Menu Unique Sur réservation.Tout public

Célébrez la Saint-Sylvestre au Casino JOA du Lac du Der avec un dîner spectacle d’exception ! Un menu raffiné, une ambiance festive et un moment inoubliable pour accueillir la nouvelle année. Revivez, le temps d’une soirée, la folie des années 80 avec Sweet Dreams — une décennie entrée dans la légende.

Menu Unique Sur réservation. .

Casino JOA 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

From 8pm, celebrate New Year’s Eve at the Casino JOA du Lac du Der with an exceptional dinner and show! Menu Unique Reservations required.

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Giffaumont-Champaubert a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne