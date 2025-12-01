Réveillon de la Saint-Sylvestre Casino JOA Giffaumont-Champaubert
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Casino JOA 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert Marne
Tarif : 140 – 140 – 140 EUR
Début : 2025-12-31 20:00:00
2025-12-31
Dès 20h, Célébrez la Saint-Sylvestre au Casino JOA du Lac du Der avec un dîner spectacle d’exception ! Menu Unique Sur réservation.Tout public
Célébrez la Saint-Sylvestre au Casino JOA du Lac du Der avec un dîner spectacle d’exception ! Un menu raffiné, une ambiance festive et un moment inoubliable pour accueillir la nouvelle année. Revivez, le temps d’une soirée, la folie des années 80 avec Sweet Dreams — une décennie entrée dans la légende.
Menu Unique Sur réservation. .
Casino JOA 6, rue du Port Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 3 26 74 98 00
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre
From 8pm, celebrate New Year’s Eve at the Casino JOA du Lac du Der with an exceptional dinner and show! Menu Unique Reservations required.
