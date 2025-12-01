Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des Fêtes GUCHEN Guchen Hautes-Pyrénées

Tarif :

Date et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Repas et soirée dansante

Repas du réveillon préparé par un traiteur: Velouté de cèpes, salade gourmande, pavé de perche sauce aux langoustines, trou gascon, suprême cuisse de pintade farcis, gratin de pommes de terre et cèpes, salade et fromage, assiette de gourmandises, café

Apéritif et vin compris

Réservation avant le 19 décembre

Tarif repas: adulte 70 € , enfant 11 ans 35 € , enfant 6 ans: 10 €

Musique et buvette jusqu’au bout de la nuit .

Salle des Fêtes GUCHEN Guchen 65240 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 81 39 25 53 comitedesfetes.guchen@laposte.net

English :

Meals and dancing

New Year’s Eve meal prepared by a caterer: Porcini mushroom velouté, gourmet salad, perch steak with langoustine sauce, trou gascon, stuffed guinea fowl supreme leg, potato and porcini gratin, salad and cheese, assiette de gourmandises, coffee

Aperitif and wine included

Reservations by December 19

