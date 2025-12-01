Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle Pierre Bouix Guillac

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle Pierre Bouix 3 Rue des Coteaux Guillac Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 04:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Le Comité des Fêtes de Guillac organise son Réveillon de la Saint-Sylvestre avec soirée dansante. Sur réservation le samedi 22 Novembre 2025 de 10h à 12h au Café de la Forge. De 20h à 4h. .

Salle Pierre Bouix 3 Rue des Coteaux Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 23 64 42 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Guillac a été mis à jour le 2025-11-18 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande