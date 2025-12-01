Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle Pierre Bouix Guillac
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle Pierre Bouix 3 Rue des Coteaux Guillac Morbihan
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31 04:00:00
2025-12-31
Le Comité des Fêtes de Guillac organise son Réveillon de la Saint-Sylvestre avec soirée dansante. Sur réservation le samedi 22 Novembre 2025 de 10h à 12h au Café de la Forge. De 20h à 4h. .
Salle Pierre Bouix 3 Rue des Coteaux Guillac 56800 Morbihan Bretagne +33 6 23 64 42 21
