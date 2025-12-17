Réveillon de la Saint Sylvestre Hôtel Restaurant LE FRANCE Aubusson

Réveillon de la Saint Sylvestre Hôtel Restaurant LE FRANCE

6 Rue des Déportés Aubusson Creuse

Tarif : 105 – 105 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Nous vous invitons à savourer une soirée où raffinement culinaire et atmosphère décontractée se marient à la perfection.

Notre menu spécialement créé pour l’occasion mettra en lumière des produits d’exception, sublimés par des accords subtils et des touches festives.

Rejoignez-nous pour partager un moment chaleureux, rythmé par la bonne humeur et la magie du Nouvel An. Menu de la Saint Sylvestre à 105 € par personne.

ou

Laissez-vous porter et débutez 2026 en vous faisant dorloter:

Formule sérénité: 180€, un menu pour une personne + un nuitée et petit-déjeuner au France.

Formule évasion en couple: 295€ 2 menus + une nuitée et 2 petit-déjeuner au France

*Hors taxe de séjour

Réservation obligatoire au 05 55 66 00 06 .

6 Rue des Déportés Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 06

