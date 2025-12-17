Réveillon de la Saint Sylvestre Hôtel Restaurant LE FRANCE Aubusson
Réveillon de la Saint Sylvestre Hôtel Restaurant LE FRANCE
6 Rue des Déportés Aubusson Creuse
Tarif : 105 – 105 – EUR
Tarif de base plein tarif
Nous vous invitons à savourer une soirée où raffinement culinaire et atmosphère décontractée se marient à la perfection.
Notre menu spécialement créé pour l’occasion mettra en lumière des produits d’exception, sublimés par des accords subtils et des touches festives.
Rejoignez-nous pour partager un moment chaleureux, rythmé par la bonne humeur et la magie du Nouvel An. Menu de la Saint Sylvestre à 105 € par personne.
ou
Laissez-vous porter et débutez 2026 en vous faisant dorloter:
Formule sérénité: 180€, un menu pour une personne + un nuitée et petit-déjeuner au France.
Formule évasion en couple: 295€ 2 menus + une nuitée et 2 petit-déjeuner au France
*Hors taxe de séjour
Réservation obligatoire au 05 55 66 00 06 .
6 Rue des Déportés Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 00 06
