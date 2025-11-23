Réveillon de la Saint Sylvestre Salle Polyvalente Jullianges

Réveillon de la Saint Sylvestre

Salle Polyvalente Le Bourg Jullianges Haute-Loire

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

jeunes de 12 à 16 ans

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre avec le comité des fêtes de Jullianges.

Salle Polyvalente Le Bourg Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 09 45 92

English :

Come and celebrate New Year’s Eve with the Jullianges Festival Committee.

German :

Feiern Sie mit dem Festkomitee von Jullianges den Silvesterabend.

Italiano :

Venite a festeggiare il Capodanno con il Comitato del Festival Jullianges.

Espanol :

Ven a celebrar la Nochevieja con el Comité de Fiestas de Jullianges.

