Réveillon de la Saint Sylvestre Salle Polyvalente Jullianges
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
jeunes de 12 à 16 ans
Venez fêter le réveillon de la Saint Sylvestre avec le comité des fêtes de Jullianges.
Salle Polyvalente Le Bourg Jullianges 43500 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 09 45 92
English :
Come and celebrate New Year’s Eve with the Jullianges Festival Committee.
German :
Feiern Sie mit dem Festkomitee von Jullianges den Silvesterabend.
Italiano :
Venite a festeggiare il Capodanno con il Comitato del Festival Jullianges.
Espanol :
Ven a celebrar la Nochevieja con el Comité de Fiestas de Jullianges.
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Jullianges a été mis à jour le 2025-11-19 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay