Réveillon de la Saint-Sylvestre Labarthète

Réveillon de la Saint-Sylvestre

LABARTHETE Labarthète Gers

Tarif : 75 – 75 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:00:00

fin : 2025-12-31 18:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Ce soir, on ferme doucement la porte sur l’année qui s’achève… et on ouvre grand les bras à celle qui arrive, avec ses promesses, et ses surprises

Dans cette parenthèse hors du temps, on se retrouve pour partager un moment lumineux un repas qui réchauffe, des rires qui fusent, des souvenirs qui se créent déjà. C’est l’occasion parfaite de célébrer ce qui nous a fait grandir et, surtout, de savourer l’instant présent entourés de belles personnes.

Au menu apéritif divers et assortiment de canapés.

Buffet cascade de crevettes, gondole de fruits de mer, saumon Bellevue froid, Marquise de saumon fumé, Marquise de charcuterie, Joyaux de la cuisine gersoise

Trou gascon

Ballottine de poulet sauce aux cèpes, garniture de légumes.

Fromage des Pyrénées et salade, Délices sucrée

Vins, Champagne et café compris

LABARTHETE Labarthète 32400 Gers Occitanie +33 6 38 54 88 07 mairie.labarthete@gmail.com

English :

Tonight, we gently close the door on the year that is drawing to a close? and open our arms wide to the one to come, with its promises and surprises

In this timeless parenthesis, we come together to share a luminous moment: a meal that warms, laughter that fills the air, memories that are already being made. It’s the perfect opportunity to celebrate what has made us grow and, above all, to savor the present moment surrounded by beautiful people.

Menu: various aperitifs and assorted canapés.

Buffet: shrimp cascade, seafood gondola, cold Bellevue salmon, smoked salmon marquise, charcuterie marquise, jewels of Gers cuisine

Trou gascon

Chicken ballottine with porcini mushroom sauce, vegetable garnish.

Pyrenean cheese and salad, Sweet delights

Wine, Champagne and coffee included

