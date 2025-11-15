Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fêtes Lanquais Dordogne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Venez fêter la nouvelle année à l’occasion du réveillon de la Saint-Sylvestre !

Au menu cocktail avec ses amuse-bouche, potage, saumon Bellevue, trou normand, ballotine de pintade et sa sauce aux cèpes, gratin dauphinois, salade, cabécou au miel et aux amandes, farandole de petits sucrés, vin, café et une flûte de crémant.

Soirée animée par Mathieu DJ Event.

Sur réservation. .

Salle des fêtes Lanquais 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 34 10 86

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

German : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Italiano :

Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Lanquais a été mis à jour le 2025-11-12 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides