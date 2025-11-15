Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle des fêtes Lavergne

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne Lot-et-Garonne

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

L’association Maison Daelya vous invite à fêter le passage en 2026 dans la bonne humeur. Cette soirée dansante sera animée par DJ BPM Implusion 47. Le repas est fait par le traiteur Le Cilaos. Réservation obligatoire avant le 25 décembre.

L’association Maison Daelya vous invite à fêter le passage en 2026 dans la bonne humeur. Cette soirée dansante sera animée par DJ BPM Implusion 47. Le repas est fait par le traiteur Le Cilaos et comprend Kir de bienvenue, pièces de cocktail, entrée à base de fruits de mer, plat de viande, fromage en buffet, en dessert un assortiment de mignardises, champagne et 3 boissons incluses. Réservation obligatoire avant le 25 décembre. .

Salle des fêtes Route de Bourgougnague Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 32 47 52 00

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

The Maison Daelya association invites you to celebrate the passage to 2026 in good spirits. This dance party will be hosted by DJ BPM Implusion 47. The meal will be catered by Le Cilaos. Reservations required by December 25.

German : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Der Verein Maison Daelya lädt Sie ein, den Übergang ins Jahr 2026 mit guter Laune zu feiern. Dieser Tanzabend wird von DJ BPM Implusion 47 moderiert. Das Essen wird vom Caterer Le Cilaos zubereitet. Reservierungen sind bis zum 25. Dezember erforderlich.

Italiano :

L’associazione Maison Daelya vi invita a festeggiare di buon umore il passaggio al 2026. Questa festa da ballo sarà presentata dal DJ BPM Implusion 47. Il pasto sarà servito da Le Cilaos. Prenotazione obbligatoria entro il 25 dicembre.

Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre

La asociación Maison Daelya le invita a celebrar con buen humor el paso a 2026. Esta fiesta de baile estará animada por DJ BPM Implusion 47. La comida correrá a cargo de Le Cilaos. Es necesario reservar antes del 25 de diciembre.

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Lavergne a été mis à jour le 2025-11-12 par OT du Pays de Lauzun