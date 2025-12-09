Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Breuil-Coiffaud Valdelaume
Mercredi 31 décembre
à partir de 20h30
Salle des fêtes, Le Breuil-Coiffaud, Valdelaume
Tout Public
Payant · 17 € pour les adultes Gratuit jusqu’à 10 ans
Venez fêter la Nouvelle Année ! Avec vos couverts et votre panier. Apéritif & Desserts offerts !
Ambiance assurée par DJ Abyssal Flow
Réservation avant le 26 décembre .
Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 66 20
