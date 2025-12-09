Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Breuil-Coiffaud Valdelaume

Réveillon de la Saint-Sylvestre Le Breuil-Coiffaud

Mercredi 31 décembre

à partir de 20h30

Salle des fêtes, Le Breuil-Coiffaud, Valdelaume

Tout Public

Payant · 17 € pour les adultes Gratuit jusqu’à 10 ans

Venez fêter la Nouvelle Année ! Avec vos couverts et votre panier. Apéritif & Desserts offerts !

Ambiance assurée par DJ Abyssal Flow

Réservation avant le 26 décembre .

Valdelaume 79110 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 27 66 20

