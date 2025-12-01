Réveillon de la Saint-Sylvestre Port de Panneçot Limanton

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Port de Panneçot Les Délices du Terroir Limanton Nièvre

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 23:59:00

Date(s) :

2025-12-31

Le restaurant Les Délices du Terroir organise sa soirée de la Saint-Sylvestre, dîner et ambiance festive avec le groupe Mélody Musette, à partir de 20h. Au menu

Kir Royal et ses amuse-bouche Cassolette d’écrevisses et sa julienne de légumes Bouchée à la reine au ris de veau Frisson de Normanie (Trou Normand) Princesse de la mer sauce homardine Délice de cerf sauce Pinot noir Verrine de fromage blanc Gourmandise du Palais (bûche) Les bulles de l’occasion Elixir de nuit Le réveil des endormis (soupe à l’oignon). .

Port de Panneçot Les Délices du Terroir Limanton 58290 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 84 64 71 mleblancfrance@orange.fr

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Limanton a été mis à jour le 2025-11-26 par OT Rives du Morvan