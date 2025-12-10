Réveillon de la Saint-Sylvestre Liorac-sur-Louyre
Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre Dordogne
Tarif : 72 – 72 – 72 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Liorac Loisirs, en collaboration avec le club des Aînés Caudeau Louyre de Lamonzie-Montastruc, organise le Réveillon de la Saint-Sylvestre.
Au menu soupe de champagne et sa papillonnade de toasts, velouté aux cèpes, terrine de foie gras sur toasts, casso de Saint-Jacques et gambas, trou périgourdin, suprême de pintade sauce morilles, pommes sarladaises et champignons farcis, salade aux noix, plateau de fromages, profiteroles, café ; rouge vieux, blanc sec, blanc doux une coupe de champagne.
Ambiance soirée assurée par Mick Fontaine.
Réservation impérative avant le 22 décembre dernier délai, avec règlement non remboursable et nominatif. .
Salle des fêtes Liorac-sur-Louyre 24520 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 04 12 14 09
