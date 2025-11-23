Réveillon de la Saint-Sylvestre Lisle
Réveillon de la Saint-Sylvestre Lisle mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
7 Grand Rue Lisle Dordogne
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Lisle dès 20h.
Repas puis soirée animé par DJ animateur JM
7 Grand Rue Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre
New Year’s Eve at the Salle des Fêtes in Lisle from 8pm.
Dinner and evening entertainment by DJ JM
German : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Silvesterabend in der Festhalle von Lisle ab 20 Uhr.
Essen und anschließend Abendveranstaltung mit DJ-Animateur JM
Italiano :
Capodanno alla Salle des Fêtes di Lisle dalle ore 20.00.
Cena e intrattenimento serale a cura di DJ JM
Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre
Nochevieja en la Salle des Fêtes de Lisle a partir de las 20.00 horas.
Comida y velada amenizadas por DJ JM
