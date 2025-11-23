Réveillon de la Saint-Sylvestre

7 Grand Rue Lisle Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Lisle dès 20h.

Repas puis soirée animé par DJ animateur JM

Réveillon de la Saint-Sylvestre à la salle des fêtes de Lisle dès 20h.

Repas puis soirée animé par DJ animateur JM .

7 Grand Rue Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 77 48 00 58

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

New Year’s Eve at the Salle des Fêtes in Lisle from 8pm.

Dinner and evening entertainment by DJ JM

German : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Silvesterabend in der Festhalle von Lisle ab 20 Uhr.

Essen und anschließend Abendveranstaltung mit DJ-Animateur JM

Italiano :

Capodanno alla Salle des Fêtes di Lisle dalle ore 20.00.

Cena e intrattenimento serale a cura di DJ JM

Espanol : Réveillon de la Saint-Sylvestre

Nochevieja en la Salle des Fêtes de Lisle a partir de las 20.00 horas.

Comida y velada amenizadas por DJ JM

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Lisle a été mis à jour le 2025-11-20 par Val de Dronne