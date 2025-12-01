Réveillon de la Saint-Sylvestre NEUILLY SUR EURE Longny les Villages
Réveillon de la Saint-Sylvestre NEUILLY SUR EURE Longny les Villages mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
Date(s) :
2025-12-31
La Bonne Franquette vous propose une soirée Cabaret avec Dîner spectacle et Feux d’artifice.
Restauration sur place sur réservation. Paiement à la réservation.
Formule diner, spectacle, dansant, feux d’artifice.
Menu: Coupe de champagne, Foie gras compoté de figue, coquille St Jacques, Trou normand, Gigolette de pintade et clafoutis aux légumes, Farandole de fromages, dessert de la St sylvestre, 2 verres de vin, coupe de champagne. .
NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00
English : Réveillon de la Saint-Sylvestre
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Longny les Villages a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche