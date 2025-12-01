Réveillon de la Saint-Sylvestre NEUILLY SUR EURE Longny les Villages

Réveillon de la Saint-Sylvestre

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

La Bonne Franquette vous propose une soirée Cabaret avec Dîner spectacle et Feux d’artifice.

Restauration sur place sur réservation. Paiement à la réservation.

Formule diner, spectacle, dansant, feux d’artifice.

Menu: Coupe de champagne, Foie gras compoté de figue, coquille St Jacques, Trou normand, Gigolette de pintade et clafoutis aux légumes, Farandole de fromages, dessert de la St sylvestre, 2 verres de vin, coupe de champagne. .

NEUILLY SUR EURE 10 Le Pied Pourri Longny les Villages 61290 Orne Normandie +33 2 33 73 91 00

English : Réveillon de la Saint-Sylvestre

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Longny les Villages a été mis à jour le 2025-10-25 par Office de Touisme des Hauts du Perche