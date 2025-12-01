Réveillon de la Saint-Sylvestre Meillant

Réveillon de la Saint-Sylvestre

34 Rue des Chaumes Meillant Cher

Tarif : 15 – 15 – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31 00:00:00

Date(s) :

2025-12-31

Soirée organisée par le Comité des fêtes Meillantais

Animée par l’orchestre Nuit Magic. Réservation jusqu’au 14 décembre au 06 15 93 53 96 15 .

34 Rue des Chaumes Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 93 53 96

English :

Evening organized by the Comité des fêtes Meillantais

