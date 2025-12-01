Réveillon de la Saint-Sylvestre Meillant
Réveillon de la Saint-Sylvestre Meillant mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Meillant
Tarif : 15 – 15 – EUR
15
Tarif enfant
Début : Mercredi 2025-12-31 20:00:00
Soirée organisée par le Comité des fêtes Meillantais
Animée par l’orchestre Nuit Magic. Réservation jusqu’au 14 décembre au 06 15 93 53 96 15 .
34 Rue des Chaumes Meillant 18200 Cher Centre-Val de Loire +33 6 15 93 53 96
English :
Evening organized by the Comité des fêtes Meillantais
L’événement Réveillon de la Saint-Sylvestre Meillant a été mis à jour le 2025-12-09 par OT TOURISME-COEUR DE FRANCE