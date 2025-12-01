Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle Jean-Louis Ripaud Mervent
Réveillon de la Saint-Sylvestre
Salle Jean-Louis Ripaud Rue de la Chalanderie Mervent Vendée
Début : 2025-12-31 20:00:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
Réveillon de la St-Sylvestre par le traiteur Chez JB.
À partir de 20h, à la salle Jean-Louis Ripaud, réveillon animé par l’Orchestre Blackout (5 musiciens et 1 chanteuse).
Réservation et renseignement 06 74 38 00 67 ; reveillon.mervent@gmail.com
Organisé par le traiteur Chez JB. .
Salle Jean-Louis Ripaud Rue de la Chalanderie Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 38 00 67 reveillon.mervent@gmail.com
English :
New Year’s Eve by caterer Chez JB.
German :
Silvesterabend durch den Caterer Chez JB.
Italiano :
Festa di Capodanno con il catering di Chez JB.
Espanol :
Fiesta de Nochevieja con catering de Chez JB.
