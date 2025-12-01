Réveillon de la Saint-Sylvestre Salle Jean-Louis Ripaud Mervent

Réveillon de la Saint-Sylvestre

Salle Jean-Louis Ripaud Rue de la Chalanderie Mervent Vendée

Début : 2025-12-31 20:00:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

Réveillon de la St-Sylvestre par le traiteur Chez JB.

À partir de 20h, à la salle Jean-Louis Ripaud, réveillon animé par l’Orchestre Blackout (5 musiciens et 1 chanteuse).

Réservation et renseignement 06 74 38 00 67 ; reveillon.mervent@gmail.com

Organisé par le traiteur Chez JB. .

English :

New Year’s Eve by caterer Chez JB.

German :

Silvesterabend durch den Caterer Chez JB.

Italiano :

Festa di Capodanno con il catering di Chez JB.

Espanol :

Fiesta de Nochevieja con catering de Chez JB.

