Réveillon de la Saint Sylvestre, Sapin de l’amitié Métabief

Réveillon de la Saint Sylvestre

Sapin de l’amitié 1 Rue du Télésiège Métabief Doubs

Tarif : 65 – 65 – 65 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

Date(s) :

2025-12-31

Réveillon de la Saint Sylvestre, organisé par les Sapins de l’amitié

Il reste quelques places pour notre traditionnel réveillon du nouvel an.

Alors si vous avez envie de rencontrer du monde, échanger, danser et partager un repas tous ensemble, mettez vous sur votre 31 et venez.

Djette Lucie, pour animer la soirée.

Sur réservation avant le 29 décembre. .

Sapin de l’amitié 1 Rue du Télésiège Métabief 25370 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 13 26 contact@gite-groupe.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Réveillon de la Saint Sylvestre

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Métabief a été mis à jour le 2025-12-23 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS