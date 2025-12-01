Réveillon de la Saint Sylvestre La Capitelle Monistrol-sur-Loire

Réveillon de la Saint Sylvestre

La Capitelle Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-12-31 19:30:00

fin : 2025-12-31

2025-12-31

La section vétéran/loisir du REVE XV organise pour la 3ème année le réveillon de la Saint Sylvestre.

Tarif 80€

Menu enfant 25€

Réservation obligatoire 06 83 78 82 49

La Capitelle Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 78 82 49

English :

For the 3rd year running, the REVE XV veteran/leisure section is organizing a New Year’s Eve party.

Price: 80?

Children’s menu: 25?

Reservations required: 06 83 78 82 49

German :

Die Veteranen-/Freizeitabteilung von REVE XV organisiert zum dritten Mal einen Silvesterabend.

Preis: 80?

Menü für Kinder: 25?

Reservierung erforderlich: 06 83 78 82 49

Italiano :

La sezione veterani/tempo libero del REVE XV organizza per il terzo anno consecutivo una festa di Capodanno.

Prezzo: 80?

Menu per bambini: 25 euro

Prenotazione obbligatoria: 06 83 78 82 49

Espanol :

La sección de veteranos/ocio de REVE XV organiza por tercer año consecutivo una fiesta de Nochevieja.

Precio: 80?

Menú infantil: 25

Imprescindible reservar: 06 83 78 82 49

