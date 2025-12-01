Réveillon de la Saint Sylvestre La Capitelle Monistrol-sur-Loire
Réveillon de la Saint Sylvestre La Capitelle Monistrol-sur-Loire mercredi 31 décembre 2025.
Réveillon de la Saint Sylvestre
La Capitelle Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-12-31 19:30:00
fin : 2025-12-31
2025-12-31
La section vétéran/loisir du REVE XV organise pour la 3ème année le réveillon de la Saint Sylvestre.
Tarif 80€
Menu enfant 25€
Réservation obligatoire 06 83 78 82 49
La Capitelle Bd François Mitterand Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 83 78 82 49
English :
For the 3rd year running, the REVE XV veteran/leisure section is organizing a New Year’s Eve party.
Price: 80?
Children’s menu: 25?
Reservations required: 06 83 78 82 49
German :
Die Veteranen-/Freizeitabteilung von REVE XV organisiert zum dritten Mal einen Silvesterabend.
Preis: 80?
Menü für Kinder: 25?
Reservierung erforderlich: 06 83 78 82 49
Italiano :
La sezione veterani/tempo libero del REVE XV organizza per il terzo anno consecutivo una festa di Capodanno.
Prezzo: 80?
Menu per bambini: 25 euro
Prenotazione obbligatoria: 06 83 78 82 49
Espanol :
La sección de veteranos/ocio de REVE XV organiza por tercer año consecutivo una fiesta de Nochevieja.
Precio: 80?
Menú infantil: 25
Imprescindible reservar: 06 83 78 82 49
L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Monistrol-sur-Loire a été mis à jour le 2025-11-15 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron