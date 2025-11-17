Réveillon de la Saint Sylvestre Salle des fêtes Nieul-le-Virouil
Tarif : 12 – 12 – 24 EUR
Début : 2025-12-31
fin : 2025-12-31
Célébrons Ensemble le Réveillon de la saint sylvestre. Retrouvons-nous pour un moment festif et convivial. Organisé par Balades Évasion Nature.
Salle des fêtes Le bourg Nieul-le-Virouil 17150 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 07 02 41 assobaletnat@laposte.net
English :
Let’s celebrate New Year’s Eve together. Let’s get together for a festive and convivial evening. Organized by Balades Évasion Nature.
German :
Feiern Sie gemeinsam den Silvesterabend. Treffen Sie sich zu einem festlichen und geselligen Anlass. Organisiert von Balades Évasion Nature.
Italiano :
Festeggiamo insieme il Capodanno. Riuniamoci per una serata festosa e conviviale. Organizzata da Balades Évasion Nature.
Espanol :
Celebremos juntos la Nochevieja. Juntémonos para pasar una velada festiva y distendida. Organizado por Balades Évasion Nature.
