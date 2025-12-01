Réveillon de la Saint Sylvestre

Venez dégustez un bon menu (Apéritif et petits fours, Foie gras marbré, magret de canard et sa gelée, trou vosgien, suprême de chapon aux morilles et porto, brochette de trois saveurs et sa douceur, Saint Honoré revisité et son macaron, café, soupe à l’oignon.

Soirée animée par DJ ARNAUD.

Réservation obligatoire avant le 15/12/2025Tout public

rue de l’Estrey Nomexy 88440 Vosges Grand Est +33 6 20 51 23 95

English :

Come and enjoy a delicious menu (aperitif and petits fours, marbled foie gras, duck breast and jelly, trou vosgien, capon supreme with morels and port, three-flavored skewer and sweet, Saint Honoré revisited and macaroon, coffee, onion soup).

Evening entertainment by DJ ARNAUD.

Reservations required by 15/12/2025

German :

Genießen Sie ein gutes Menü (Aperitif und Petit Fours, marmorierte Gänseleber, Entenbrust und Gelee, Trou Vosgien, Kapaunsuppe mit Morcheln und Portwein, Spieß mit drei Geschmacksrichtungen und Süßspeise, Saint Honoré revisité und Macaron, Kaffee, Zwiebelsuppe).

Der Abend wird von DJ ARNAUD moderiert.

Obligatorische Reservierung vor dem 15/12/2025

Italiano :

Venite a gustare un menu delizioso (aperitivo e petits fours, foie gras marmorizzato, petto d’anatra e gelatina, trou vosgien, suprema di cappone con spugnole e vino porto, spiedino ai tre sapori e dolce, Saint Honoré rivisitato e amaretto, caffè, zuppa di cipolle.

Intrattenimento a cura di DJ ARNAUD.

Prenotazione obbligatoria entro il 15/12/2025

Espanol :

Venga a degustar un delicioso menú (aperitivo y petits fours, foie gras marmolado, magret de pato y gelatina, trou vosgien, suprema de capón con colmenillas y vino de Oporto, brocheta de tres sabores y dulce, Saint Honoré revisitado y macarrón, café, sopa de cebolla.

Animación a cargo de DJ ARNAUD.

Reserva obligatoria antes del 15/12/2025

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre Nomexy a été mis à jour le 2025-11-20 par OT EPINAL ET SA REGION